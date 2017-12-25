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25 Aralık 2017 15:33

Ertaç Özbir’den kaleye transfer düşünen yönetime mesaj

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezona yedek başlayan file bekçisi Ertaç Özbir, 3.

Ertaç Özbir’den kaleye transfer düşünen yönetime mesaj

25 Aralık 2017 15:33

haftadaki Antalyaspor müsabakasında devraldığı kalede yaptığı kurtarışlarla adeta takımının vazgeçilmezi oldu.


Yeni Malatyaspor’ın başarılı eldiveni Ertaç, ligde ilk yarının son karşılaşmasında 1-0 kazanılan Kayserispor maçındaki performansıyla 3 puanın baş mimarı olurken, devre arası kaleci transferi yapmayı düşünen yönetime de mesaj verdi.


3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Özbir, bu sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelmesine rağmen antrenmanlardaki çalışkanlığıyla kısa sürede göze girmeyi başardı.


Son haftalardaki performansıyla adı milli takım için konuşulmaya başlanan 28 yaşındaki kaleci, Kayseri maçındaki performansıyla ikinci yarıda da kalenin sahibi olacağının mesajı verdi.


Ertaç Özbir, Süper Lig’de forma giydiği 15 haftada kalesinde 21 gol gördü.




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