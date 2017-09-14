Ertuğrul Sağlam istifa gerekçesini açıkladı

Yeni Malatyaspor’da şok bir şekilde istifa eden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam istifa gerekçesini açıklandı.

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, “Son derece olumlu bir enerji ile başladığımız bu değerli görevde çok net bir şekilde sportif yapılanma, transfer sürecindeki seçimler ve kadro planlaması noktasında yaşadığımız fikir ayrılıkları bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır” dedi.

Antrenman ve kamp tesislerinin verilen sözlere rağmen halen bitirilememesinin ayrılık kararında belirleyici olduğunu belirten Sağlam, “15.06.2017 tarihinde başladığım Yeni Malatyaspor teknik direktörlüğü görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Son derece olumlu bir enerji ile başladığımız bu değerli görevde çok net bir şekilde sportif yapılanma, transfer sürecindeki seçimler ve kadro planlaması noktasında yaşadığımız fikir ayrılıkları bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır. Antrenman ve kamp tesislerinin verilen sözlere rağmen halen bitirilememesi ise bizim futbolcu kardeşlerimize mahcup olmamıza yol açmış bu da ayrılık kararımızda belirleyici olmuştur.Başarının olmazsa olmazı, fikir birlikteliğinin sağlanabilmesinin mümkün görünmediği gerçeği ile sözleşmemde yazılı olan tek taraflı fesih bedelini de ödeyerek bu kararı almış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

“Süper Lig serüveninde hak ettiği güzel günlere kavuşacaktır”

Sağlam ayrıca görev sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Görevde kaldığımız süre içerisinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık başta olmak üzere bütün Malatya halkına, her fırsatta bize sevgilerini hissettiren futbolseverlere ve sezonun başından bu yana zor şartlarda mücadelelerini sürdüren futbolcu kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah Yeni Malatyaspor yıllardan sonra mücadele ettiği Süper Lig serüveninde hak ettiği güzel günlere kavuşacaktır. “