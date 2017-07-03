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03 Temmuz 2017 16:10

Ertuğrul Sağlam, kampta futbolcularına göz açtırmıyor

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın, 2.

Ertuğrul Sağlam, kampta futbolcularına göz açtırmıyor

03 Temmuz 2017 16:10

günü geride kalan Bolu kampında yoğun tempodan dolayı futbolcularına göz açtırmadığı belirtildi.


Yaptığı transferlerle lige iddialı girmeye hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu Termaş Tesisleri’nde devam eden kampta 2. gün geride kaldı. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenman yapan sarı-siyahlı ekibin yeni transferleri de kampa katılmaya başladı.


Bolu’da devam eden kampa şu ana kadar yeni transferlerden sadece kaleci Fabian ve sağ bek Seth’in katıldığı, diğer oyuncuların ise cuma günü takıma dahil olacakları belirtildi.


Çalışmalarda Ertuğrul Sağlam’ın yoğun antrenman programıyla göz açtırmadığı sarı-siyahlı oyuncuların, zaman zaman sıcak havadan dolayı zor anlar yaşadıkları ifade edildi. Kampın ilk 10 gününde yoğun tempoyla kondisyon depolayacak olan Malatya temsilcisi, sonraki süreçte ise hazırlık maçlarına ağırlık verecek.


Evkur Yeni Malatyaspor, 10 Temmuz’da Adana Demirspor, 13 Temmuz’da ise Kardemir Karabükspor ile hazırlık maçı oynayacak.




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