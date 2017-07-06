Gayet güzel, memnunuz. Tabii geçen sezon kadroda olup da yurt dışında olan yabancı oyuncularımızın birkaç tanesi ile anlaşma imzaladığımız transferlerin de henüz kampa gelmemesinden de memnun değiliz” dedi.

Yeni sezona Bolu Termal Tesisleri’nde günde çift antrenman yaparak hazırlanan sarı siyahlılarda yeni transferler Khalid ve Chebake de kampa dahil oldu. Takımın son durumu ve transferle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, "Kamp çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Sağ olsun çocuklar sorumluluk duygusu içerisinde, gerçekten istediklerimizi yapmak için ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Gayet güzel, memnunuz. Tabii ki bir memnuniyetsizliğimiz var. Geçen sezon kadroda olup da yurt dışında bulunan yabancı oyuncularımızın birkaç tanesinin aramıza katılmamış olması, hem de anlaşma imzaladığımız transferlerin de henüz kampa gelmemesi. İnşallah bugün veya sonraki gün onların da aramıza katılımıyla biraz daha geniş ve kaliteli bir kadroyla çalışmalarımız devam edecek. Diğer taraftan da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızla, yönetimimizle uyumlu bir şekilde, çok ciddi bir şekilde çalışarak, araştırarak takıma doğru isimleri koyacağız. İnşallah herkesin istediği, herkesin iyi futbol beklediği, taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek Malatyaspor’u oluşturacağız” diye konuştu.

“5 ya da 6 tane iyi transferle kadromuzu tamamlayacağız”

Sağlam, transferde 7 oyuncu alındığını, 5 ya da 6 transfer daha yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, “Zaten transferde 6-7 oyuncu alındı. Yani 5 ya da 6 tane iyi transferle inşallah kadromuzu tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.