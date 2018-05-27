ERTV- ERSAN’ın geleneksel iftar programına yoğun katılım

gününde bin 500’e yakın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel ERTV- ERSAN iftar programı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Program Malatya özel bir restoranda organize edildi. ERTV-ERSAN Yönetim kurulu başkanı Mesut Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Şenol Erdoğan ile Mehmet Erdoğan misafirlerini kapıda karşıladı. İftar programına Malatya Valisi Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, AK Parti eski il başkanı AK parti Malatya 4. Sıra milletvekili adayı Hakan Kahtalı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, birçok Sivil Toplum Kuruluşu, Medya temsilcileri, ERTV- ERSAN personeli ve bine yakın davetli katıldı.

İftar yemeğinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından yemek duası yapıldı ve şehitler için dua edildi.

Nezih bir ortamda geçen iftar yemeğinin ardından bütün davetliler memnun bir şekilde ayrıldı.