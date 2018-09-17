Esat Kabaklı Malatyalılarla buluştu

Battalgazi Belediyesi 10'uncu Kervansaray Buluşmaları kapsamında Türk halk Müziği sanatçısı Esat kabaklı sahne aldı.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda bu sene 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kervansaray Buluşmasının ikinci gününde coşkulu anlar yaşandı. Programda Kafkas ve Gürcistan halk oyunları gösterileri beğeni toplarken, Battalgazi Belediyesi Çöpçüler Korosu ise renkli görüntülere sahne oldu. Koronun seslendirdiği türkülere vatandalar da eşlik etti. Günün finalinde ise Türk Halk müziğinin önde gelen sanatçılarından Esat Kabaklı yaptı. Kabaklı, seslendirdiği kahramanlık türküleri ile alandakileri coşturdu. Gecede Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da söylenen türkülere eşlik etti.

Kabaklı'ya alanda bulunan binlerce seveni de eşlik ederken, sanatçının 'Bil oğlum' adlı parçası ise büyük beğeni topladı.