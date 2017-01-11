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11 Ocak 2017 15:00

Esenlik Müdürü Boyraz MGTC ziyaret etti

Esenlik Müdürü Boyraz MGTC ziyaret etti

11 Ocak 2017 15:00

Esenlik Genel Müdürü Hulusi Poyraz, “Basın bir aynadır aslında kurumlara idarecilere ve yaşanan olaylara tutulan bir aynadır. Bu aynada herkes kendine çeki düzen verir” dedi.
Esenlik Genel Müdürü Hulusi Poyraz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Malatya Gazeteci ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Gazeteci ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Kemal Deniz, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Deniz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle 9-10-11 Ocak tarihlerinden çok değerli misafirlerimiz bizi ziyaret ediyorlar. En azından sahada sürekli koşturan gazeteci arkadaşlarımızın hatırlanması onure edilmesi programları hala sürmektedir. Bugün burada Esenlik Şirketimizin müdürlerini ve müdür yardımcılarını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Esenlik Genel Müdürü Hulusi Poyraz da çalışan gazetecilerin günü kutladığını belirterek, “Yapmış olduğunuz iş itibari ile zor bir işi yapıyorsunuz. Misyonlu bir işi yapıyorsunuz. İşin tabiatı gece gündüz kış yaz dedirtmiyor. Çünkü haber yapmanın bir olayın saati dakikası yoktur. Ondan dolayı gece gündüz çalışıyorsunuz. Bu anlamda bu günü önemsiyoruz. Yılda bir kerede olsa bu zorlu çalışma koşullarını bir anlamda gündeme getirip bir katkıda bulunursunuz bulunmazsınız ama bunun en azından minnetle anma bile doğru olduğunu düşünüyorum. Bu zorlu mücadelenizi elimizden geldiğince destekliyoruz. Misyonu olan bir kurumsunuz basın olarak basın toplumun en önemli oto kontrol sistemidir. Basın bir aynadır aslında kurumlara idarecilere ve yaşanan olaylara tutulan bir aynadır. Bu aynada herkes kendine çeki düzen verir. Yaptıkları iyi şeyleri görür kötü şeyleri görür ve bu anlamda da yapılmış olan iş gerçekten çok önemlidir. Biz basınımızın yapmış olduğu eleştirileri de önemsiyoruz. Türkiye de basının geldiği noktada çok önemlidir” şeklinde konuştu.



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