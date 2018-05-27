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27 Mayıs 2018 13:01

Eser, ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda buluştu

Darende Belediye Başkanı Dr.

Eser, ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda buluştu

27 Mayıs 2018 13:01

Süleyman Eser ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda bir araya geldi.


Darende Belediyesi tarafından belediyeye ait sosyal tesiste düzenlenen iftar programına kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Süleyman Eser, Ramazanın gelmesiyle ilçede huzurun ve manevi havanın hakim olduğunu söyledi.


Ramazanın bereket ayı olduğunu aktaran Başkan Eser, "Bu bereketli ayda ihtiyaç sahibi aileleri ve kimsesiz yaşlı insanları unutmamak, soframızı onlarla paylaşmak, ramazanın güzelliğini birlikte yaşamak istedik. Ramazan bizim dinimizin en önemli aylarından biridir” diye konuştu.




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