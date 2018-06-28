Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 16:22

Eser, öğrencilerle bir araya geldi

Darende Belediye Başkanı Dr.

Eser, öğrencilerle bir araya geldi

28 Haziran 2018 16:22

Süleyman Eser, öğrencilerle bir araya geldi.


Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, hafta sonu TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilerle belediye sosyal tesislerde bir araya geldi.


Burada konuşan Eser, “Geleceğin büyükleri geleceğin yöneticileri sizler olacaksınız. Liseyi bitirme aşaması üniversite aşaması iş zaten bundan sonra başlıyor kazanacağınız fakülteye göre şekilleniyorsunuz, ona göre hayatınıza yön veriyorsunuz. Biz biliyoruz ki Darende geçmişten günümüze doğru hep ilim merkezi olmuş, en güzel okullara sahip olmuş, en güzel öğrenciler yetiştirmiş, en güzel ilim adamları yetiştirmiş ve büyük insanlar yetiştirmiş bir ilçe. Sizler bunların çekirdeklerisiniz yani bundan sonra şekillenerek olgunlaşmaya başlayacaksınız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç