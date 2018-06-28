Süleyman Eser, öğrencilerle bir araya geldi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, hafta sonu TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrencilerle belediye sosyal tesislerde bir araya geldi.

Burada konuşan Eser, “Geleceğin büyükleri geleceğin yöneticileri sizler olacaksınız. Liseyi bitirme aşaması üniversite aşaması iş zaten bundan sonra başlıyor kazanacağınız fakülteye göre şekilleniyorsunuz, ona göre hayatınıza yön veriyorsunuz. Biz biliyoruz ki Darende geçmişten günümüze doğru hep ilim merkezi olmuş, en güzel okullara sahip olmuş, en güzel öğrenciler yetiştirmiş, en güzel ilim adamları yetiştirmiş ve büyük insanlar yetiştirmiş bir ilçe. Sizler bunların çekirdeklerisiniz yani bundan sonra şekillenerek olgunlaşmaya başlayacaksınız” diye konuştu.