Eser vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Süleyman Eser, Yenipınar Mahalle Muhtarlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programında Belediye Başkanı Eser, vatandaşlara yakından ilgilenerek onların sorunlarını dinledi.

Programda konuşan Eser, Ramazan ayının öneminden bahsederek, bir ve beraber hareket edildiği müddetçe kimsenin bu vatana göz dikemeyeceğini söyledi.

İftara katılanlara teşekkür eden Eser, Kadir Gecesini de kutlayarak, bu kutsal geceden feyz alınmasını istedi.

İftara Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’in yanı sıra, İlçe Müftü Vekili Vaiz İbrahim Ateş, Ak Parti İlçe başkanı Süleyman Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hasan Şentürk, Mahalle Muhtarı İsmet Doğan ve çok sayıda Mahalle sakinleri katıldı.