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22 Mayıs 2018 14:56

Eski Malatya yolunda genişletme çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eski Malatya’yı kent merkezine bağlayan yolda genişletme çalışmaları yapıyor.

Eski Malatya yolunda genişletme çalışmaları

22 Mayıs 2018 14:56


Eski Malatya yolu Hanımın Çiftliği mevkinde 125 metrelik bölümde yapılan genişletme çalışmaları kapsamında 2 yapının yıkımı yapıldı. 6 metre genişletilecek bölümde Büyükşehir Belediyesi taş duvar örme işi de yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmanın yapıldığı eski Malatya yoluna giderek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 12 yıldır çözülemeyen yol problemini Büyükşehir Belediyesinin çözdüğünü söyledi. Eski Malatya yolunun Hanımın Çiftliği mevkinde 125 metrelik bölümün büyük tehlike arz ettiğini belirten Başkan Polat, “Biz yollar konusunda çok hassas olacağımızı defalarca söyledik. Eski Malatya yolunun en tehlikeli noktasını, tehlikesiz hale getiriyoruz. 2 yapının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yolumuzu 6 metre genişlettikten sonra 125 metrelik bölüme taş duvar öreceğiz. Yollarımızı güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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