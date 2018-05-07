Eski Malatya’da asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor

Havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte saha çalışmalarını Malatya’nın her noktasında yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Eski Malatya Meydanı, Ahmet Yesevi Caddesi, Yarımcahan yolu, Meydanbaşı Caddesi, İstasyon Caddesi ve Osman Ateş Caddelerinde sıcak asfalt; Kervansaray ve Ulu Camii çevrelerinde parke taşı tamiri, bazı sokaklarda ise yeni düzenleme çalışmaları yapıyor.

Eski Malatya’da geçtiğimiz aylarda Alacakapı Kümeevleri mevki, Küçük Sanayi içi, Alibaba Mezarlığı-demiryolu köprüsü arası sıcak asfalt ile kaplanmıştı. Bölge de yol genişletme çalışmaları da yapan Büyükşehir, Eski Malatya-Baraj yolunda da çalışmaya devam ediyor.

Başkan Polat’tan inceleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmaların devam ettiği Eski Malatya İstasyon Caddesinde incelemelerde bulunup, çalışmalar ile ilgili açıklamalar yaptı.

Battalgazi’nin tarihi anlamda Malatya için çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Tarihi değerlerimizin bulunduğu eski Malatya mevkii bu anlamda özel ilgi istiyor. Büyükşehir Belediyemiz burada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 1.2 kilometre uzunluğundaki İstasyon Caddemizin de altyapısını yeniledik. Bu çalışmaların devamında caddemizde şuan sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.