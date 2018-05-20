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20 Mayıs 2018 17:25

Eski Malatyalılar büyükşehrin iftarında buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Eski Malatya Meydanında iftar programı düzenledi.

Eski Malatyalılar büyükşehrin iftarında buluştu

20 Mayıs 2018 17:25


Battalgazi İlçesi eski belediye meydanında gerçekleştirilen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Battalgazi İlçe Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, AK Parti İlçe Başkanı Osman Güde, Battalgazi İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, şube müdürleri, mahalle muhtarları ile binlerce vatandaş katıldı.


Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Gerçekleştirmiş olduğumuz mahalle iftarlarımız birlik ve beraberlik iftarlarıdır. Bugün burada bu kalabalığı gördüğümüz zaman iftarlarımızın amacına ulaştığını görüyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir güç bize bir zarar veremez. Bu topraklardaki en büyük gücümüz birliğimizdir, beraberliğimizdir. Bu meydandaki birliği, beraberliği ve kalabalığı görünce insan gururlanıyor. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin. İftar programımıza katılımınızdan ve bu meydanı doldurmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin” diye konuştu.


İftar programı sonrasında vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Engelli Elfin Cemre Alkan’ı da evinde ziyaret ederek bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.




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