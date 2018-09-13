Eski savaş uçağı tır üzerinde Malatya'ya getirildi

Yeşilyurt Belediyesi'nin Beylerderesi Şehir Parkı projesi kapsamında sergilenecek Eskişehir'de uçuş süresi dolduğu için envanterden çıkartılan 1968 model F-4 Fantom savaş uçağı tır üzerinde Malatya'ya getirildi.

Yeşilyurt Belediyesi, bölgede ilk kez ‘Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' kurarak bu alanda da bölgede ki ilk müzeyi Malatya'ya kazandırıyor.

Bir milyon 350 bin metrekare alan üzerinde, bölgenin en büyük sosyal yaşam alanı olarak Malatyalıların hizmetine sunulacak olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesi içerisinde yer alacak Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinde sergilenecek askeri teçhizatlar müzede ki yerini almaya başladı.

Eskişehir 1. Hava İkmal Komutanlığı'nda ki askeri faaliyetlerde farklı zamanlarda görev yapan ve uçuş süresi dolduğu için envanterden çıkartılan 1968 model F-4 Fantom uçağı da gerekli yazışmaların ardından müzenin yapılacağı alana getirildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, müzede sergilenecek F-4 Fantom uçağının getirilmesi nedeniyle müzenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundular.

Malatya'nın turizm potansiyeline önemli katkılar sunacak olan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi'ni en kısa sürede hizmete açacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, farklı yatırımlar ve projelerle Yeşilyurt Markasını dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Kültürel hizmetlerde örnek alınacak yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinden çıkmış savaş araç ve gereçlerinin sergileneceği ‘Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi'ni inşa edeceklerini söyledi. Müzemizde yer alacak 1968 model fantom uçağın uzman ekiplerin gözetiminde Malatya'ya getirildiğini kaydeden Çınar, “Uçuş saati dolduğu için askeri envanterden çıkartılan bu uçağımız Eskişehir, Konya ve Malatya'da ki askeri faaliyetlerde farklı zamanlarda görev yapmış, ağır bombardıman uçağı olarak askeri kayıtlarda geçmektedir” dedi.

Çınar, bölgenin turizm potansiyelini artırmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini Malatya'ya yönlendirme adına Beylerderesi Göleti çevresinde bir milyon 350 bin metrekare alanda ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesini hayata geçirdiklerini belirterek “Parkımızın içerisindeki her alanı müze başta olmak üzere farklı hizmet gruplarıyla anlamlandıracağız. 10 dönümlük alan üzerinde hizmete girecek olan müzemizde yer vereceğimiz askeri alet ve teçhizatlarına tanıtımını yapacağız. Her aşamasını büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz müzemiz hizmete girdiği zaman içerisindeki farklı savaş aletleri, uçaklar ve tankların büyük ilgi göreceğine eminim, çok farklı savaş aletlerini buraya kazandıracağız. Bölgemizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak olan müzemizde rölyef çalışmaları, tablolar, resimler ve siluetler ve diğer askeri malzemeleri yer alacak. Müzede yer alacak olan askeri aletleri getirmeye başladık, en geç bir veya iki ay içerisinde müzemizi halkımızın hizmetine açacağız. Burası Malatya'nın en güzel bölgeleri arasındadır, yaklaşık 900 dönümlük alanı rekreasyon, yeşillendirme ve hizmet alanlarıyla daha güzel hale getireceğiz. Önümüzdeki yıl gölet içerisinde sulama suyu da tutmaya başlayınca burayı ziyaret edecek olan hemşehrilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimiz bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer taraftan müzemiz başta olmak üzere diğer tematik alanlarımızı gezme fırsatına ulaşmış olacaklar. “ şeklinde konuştu.

Malatya'ya farklı bir yatırım kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı kutlayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, bir ülkenin dinamikleri içerisinde savaş, askeri güç ve emniyetin çok önemli bir yer kapladığını ifade ederek “Yeşilyurt Belediyemizde savaş aletleri ve diğer askeri teçhizatlarına tanıtımını yapmak amacıyla Beylerderesi Şehir Parkımız içerisindeki 10 dönümlük alana kazandıracağı Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi bölgemizin ve kentimizin gelişimine ışık tutacak, Malatya'ya ayrı bir değer kazandıracaktır” ifadelerine yer verdi.