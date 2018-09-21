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Eski SSK kavşağında düzenleme yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Beydağı Hastanesi kavşağında yeni düzenleme çalışmaları yaptı.


Bölgedeki trafik sıkışıklığını aza indirecek olan düzenleme çalışmaları kısa bir sürede tamamlandı. Çalışmalar kapsamında orta göbek tamamıyla ortadan kaldırıldı. Ana yollardan iki şerit sola dönüş cepleri açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 saat esaslı yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, düzenlemeyle ilgili bilgiler verdi. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de eşlik etti. Gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, düzenleme çalışmalarının SSK Kavşağındaki yoğunluğu azaltacağını söyledi. Kavşağa akıllı sinyalizasyon sisteminin tekrardan kurulacağını vurgulayan Başkan Polat, “Kavşağımızda orta göbeği kaldırdık. Gidiş-geliş ana yollarda iki şerit sola dönüş cepleri açıldı. Sola dönüş cepleri ile ana yolları refüj çalışmasıyla birbirinden ayırdık. Bu düzenlemelerle kavşakta bekleme zamanı daha gerilere çekildi. Büyükşehir Belediyemiz burayı çok kısa bir süre zarfında tamamladı. Düzenleme öncesi buradaki birkaç ağacı sökerek farklı noktalara diktik. Yine çimleri de toplayarak başka alanda değerlendirdik. Biz bu memlekete emek vermekten onur duyuyoruz. Malatya bizim evimiz, evimize itinayla bakıyoruz” şeklinde konuştu.

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