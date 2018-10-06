Eski vekil Başkurt'tan ‘aktif siyaseti bıraktım' mesajı

22'nci dönem AK Parti Malatya Milletvekili Ali Osman Başkurt, TÜMSİAD Malatya Şubesini ziyareti sırasında, basın mensuplarının sorusu üzerine aktif siyaseti bıraktığını söyledi.

AK Parti'nin kurucu başkanı da olan eski Milletvekili Ali Osman Başkurt, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Murat Gümüş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “sayın vekilimiz Malatya'yı her zaman sahiplendi. Her sorunda bizzat kendisi devreye girerek Malatya'ya hizmet için ön saflarda yer aldı” şeklinde konuştu.

Başkurt ise her yıl olduğu gibi Malatya'ya geldiğinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirtti. Yakın zamanda ‘Battalgazi yurdu aşkı sevda ocağı' diye bir şiir kitabını çıkaracağını da belirten Başkurt, “Malatya bir sevdam var, siyasette hizmet ettim, MÜSİAD şube başkanlığı görevinde bulundum. Şimdi de illaki siyasette hizmet olmaz. Sivil toplum kuruluşlarında da görev alarak hizmet edilebilir. Belki Malatya gelerek sivil toplum kuruluşunda görev alabilirim” ifadelerine yer verdi.

Siyasette yeminli olmadığını ancak artık aktif siyaseti bıraktığını da ifade eden Başkurt, “Aktif siyasette yokum, orada bulanan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Siyaset halka ve hakka hizmet etme sanatıdır. Aşkı sevdası olan, toprağına milletine vatanına borcu olan gelir hizmet eder. Toprağına, vatanına milletine hizmet eder. Yoksa şan, şöhret yapayım, kısa zamanda servet yapayım şeklinde değildir. Siyaset umduğumuz gibi devam etmezse, bunun ceremesini tüm toplum çeker, herkes çeker” diye konuştu.

En güzel yıllarının sivil toplum kuruluşlarında geçtiğini dile getiren Başkurt, “Çünkü sivil toplum kuruluşları, hakka ve halka daha çok yakın, menfaat yok. Ama maalesef siyasi partilere gelenler, çeşitli konularda geliyorlar ve orayı da kirletiyorlar. Ben buradan kirletenlere söylüyorum, hepsine değil. Tertemiz insanlara asla sözüm yok. Bende oralardan geldim” ifadelerine yer verdi.

Başkurt, bir basın mensubunun ‘2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde teklif gelmesi durumda Malatya Büyükşehir Belediyesine aday olur musunuz' sorusuna ise ‘Hayır arkadaşlar. Ben aktif siyaseti bıraktım, aday olma gibi bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı.