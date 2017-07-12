Eski vekil Başkurt’tan Başkan Gürkan’a ziyaret

Başkurt, Başkan Gürkan’ın çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyledi.

AK Parti Malatya eski Milletvekili Ali Osman Başkurt, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendisi partimizin kurucu il başkanımız ve daha sonrada milletvekili olarak Malatya’ya hizmet etme noktasında büyük gayret ve çabaları olan bir milletvekilimiz. O dönemde Malatya’mızın gerek tarihi eserleri, gerek kültürel eserlerini, gerek yolun akslarının, köprülerin yapılmasında hakikaten proje boyut itibariyle çalışma ve buraya temel atma safhasına gelme noktasında büyük gayret ve çabaları var. Ben hem o dönemdeki siyasi çalışmasından ve partinin teşekkül ettirilme noktasında gayretlerinden dolayı, hem de memleketimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya eski Milletvekili Ali Osman Başkurt ise, Başkan Gürkan’ın güzel hizmetler yaptığını ve çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek, “Aktif siyasetten çekildim. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Sayın başkanımın faaliyetlerini de takip ediyorum. Aktif siyasetten çekildim ama memleketime kim bir çivi çakarsa o benim başımın tacıdır. Her yerde de bunu açık yüreklilikle söylerim. Başkanımın üniversite teşebbüsü vardı. Battalgazi Üniversitesi. İkinci üniversite Malatya’ya açılacaktı bunun heyecanını duyuyorduk. İkincisi hizmet binasını herhalde bu yakın zamanda açacak. Karşıdan gördüm çok görkemli bir hizmet binası. Yine İspendere ile ilgili duyuyorum. Bu inşallah Malatya’nın hem sağlıkta ve turizminde güzel bir örnek olacak. Açık yüreklilikle söylüyorum. Kim bu toprağa siyasetçi, belediye başkanı olarak bir çivi çakıyorsa onları aziz millet unutmayacaktır. Hem dünyada karşılığını, hem de ahret de verecektir. Siyaset hizmet etme sanatıdır. Cumhurbaşkanımızın hizmetkar diyor ya, hizmetkar olmayı kafasına koyan, yüreğini koyan gelir belediye başkanı olur. Buraları gelip geçicidir. Milletvekilliği de biter, belediye başkanları da biter ama hizmetler her zaman kalır" diye konuştu.