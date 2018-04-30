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30 Nisan 2018 16:41

ESKKK Başkanı Evren öğrencilere kitap dağıttı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Atatürk Kız Anadolu Lisesi öğrencilerine kitap dağıttı.

ESKKK Başkanı Evren öğrencilere kitap dağıttı

30 Nisan 2018 16:41


Kitap dağıtım töreninde konuşan Evren, öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi.


Başkan Evren, okul binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Malatyamıza ve siz değerli kardeşlerime hayırlı olsun diyorum. Özellikle kardeşlerime ülkemizin geleceği için, aydın yarınlar için başarılar diliyorum ve daha çok okumanızı arzu ediyorum. Okuyun ve bir yerlere gelin ben okuyamadım sizler okuyun” diye konuştu.


Evren daha sonra öğrencilere kitap dağıttı. Atatürk Kız Lisesi Müdürü Gül Karakaş tarafından da Evren’e tablo hediye edildi.




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