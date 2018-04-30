ESKKK Başkanı Evren öğrencilere kitap dağıttı

Kitap dağıtım töreninde konuşan Evren, öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Evren, okul binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Malatyamıza ve siz değerli kardeşlerime hayırlı olsun diyorum. Özellikle kardeşlerime ülkemizin geleceği için, aydın yarınlar için başarılar diliyorum ve daha çok okumanızı arzu ediyorum. Okuyun ve bir yerlere gelin ben okuyamadım sizler okuyun” diye konuştu.

Evren daha sonra öğrencilere kitap dağıttı. Atatürk Kız Lisesi Müdürü Gül Karakaş tarafından da Evren’e tablo hediye edildi.