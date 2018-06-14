ESKKK’ den iftar yemeği

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) tarafından bir restoranda gerçekleştirilen iftar yemeğine Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Programda bir konuşma yapan ESKKK Başkanı Ali Evren, “Hepiniz bu vermiş olduğumuz iftara teşvik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum” ifadelerine yer verdi. 24 Haziran’da Türkiye’nin sandık başına gideceğini belirten Evren, “Değerli arkadaşlar öncelikle vatanın bölünmez bütünlüğü için Malatya’mızın birliği ve bütünlüğü için Esnaf ve Sanatkarlar odası olarak biz çalışan arkadaşlarımız ile birlikte Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Ben bu iftar yemeğimize katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.