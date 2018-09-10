Esnaf İşhanı'nda düzenleme çalışmaları tamamlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi'nde bulunan Esnaf İş Hanı'nda devam eden düzenleme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, bazı birim müdürleri ve esnaflarla birlikte Akpınar'da bulunan Esnaf İş Hanı'nda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek, esnaflarla bir araya geldi.

Esnaflar, Esnaf İş Hanının düzenlenerek modernize edilmesinden dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise yapılan hizmetin önemine dikkat çekerek, “Esnafımızın memnuniyeti yüzlerinden de okumuş olduk. Burada da benim iş yerim vardı. Şu anki konumu ile eski konumu kıyaslanamayacak kadar güzel olmuş. Bu çalışmadan dolayı başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun göreve geldiği özellikle metropol ilçe başkanı olduktan sonra şehrin ana arterleri, ana merkezleri olan Battalgazi'mizi güzelleştirme adına, gerek sokak ve caddeler olsun, gerekse çok eski hanlarımızı da işlevsel hale getirme adına çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da esnafların sağlıklı bir ortamda çalışmalarının önemli olduğunu ifade ederek, “Buradaki esnafların daha güzel, hijyen ve sağlıklı bir ortamda çalışma arzularını daha önce ifade etmişlerdi. Zaten belediye başkanları olarak da bizim temel görevlerimizden biri budur. Pasajlarımız, hanlarımız, çarşılarımız, organize iş merkezlerimiz olsun, gördüğümüz aksaklıkları bizzat yerinde tespit ederek çözmenin gayreti içerisindeyiz. Esnaf iş hanımız da bu sıkıntılı yerlerden bir tanesiydi. Çalışmalar gerçekten güzel olmuş. Tertipli, düzenli, güvenilir aynı zaman da duvarlara konulan dövizle de anlam kazandırmak istemişler” ifadelerine yer verdi.

Belleğini ve kimliğini koruyan şehirlerin olması adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gürkan, “Hanlarımızın da aynı zamanda güldürürken düşündüren, görürken anlaşılır hale getirilen ve onlara bir mesaj veren dövizlerin olması noktasında da gayret gösteriyoruz. Esnafımızın özellikle ölçüde, tartıda doğru olması, müşteriye müşteri memnuniyeti doğrultusunda davranılması, onları aldatmaması noktasında ve helal kazanma noktasında gayret göstermesi lazım. Biz esnafımızın temiz ve hijyen ortamında çalıştığı taktirde nasiplerinin ve kısmetlerinin bol olacağına inanıyoruz. Yaklaşık 50 esnafımız burada hizmet veriyor. Bu esnaflarımıza da tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.