Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 17:35

Esnaflardan Unat’a tam destek

AK Parti Milletvekili aday adayı Sabri Unat, Malatya Şire Pazarındaki balıkçı ve sebzeci esnaflarını ziyaret etti.

Esnaflardan Unat’a tam destek

14 Mayıs 2018 17:35

Esnaflar Unat’a yakın ilgi gösterdi.


İlk olarak sebzeci esnaflarıyla bir araya gelen milletvekili aday adayı Unat daha sonra balıkçı esnaflarını ziyaret etti. Ziyarette esnaflarla tek tek tokalaşarak sorunlarını dinleyen Unat, seçimlerde AK Partiye destek istedi. Amaçlarının memlekete en güzel şekilde hizmet ederek Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu ifade eden Unat, seçilmesi durumunda esnaflarla iç içe olacağını belirtti. 24 Haziran’daki seçimlerin çok büyük öneme sahip olduğunu aktaran Unat, Türkiye’nin yeni sisteme geçerek yolunan daha hızlı adımlarla devam edeceğini dile getirdi. AK Parti’nin Türkiye’ye büyük hizmetlerde bulunduğunu anlatan Unat, AK Parti içindeki hiç kimsenin koltuk sevdalısı olmadığını amaçlarının vatana ve millete hizmet etmek olduğunu kaydetti. AK Partinin bir dava partisi olduğunu belirten Unat, seçilmemesi durumunda partiye gönülden hizmet edeceğini söyledi.


Unat’a yakından ilgi gösteren esnaflar ise, Unat’a başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç