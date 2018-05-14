Esnaflardan Unat’a tam destek

Esnaflar Unat’a yakın ilgi gösterdi.

İlk olarak sebzeci esnaflarıyla bir araya gelen milletvekili aday adayı Unat daha sonra balıkçı esnaflarını ziyaret etti. Ziyarette esnaflarla tek tek tokalaşarak sorunlarını dinleyen Unat, seçimlerde AK Partiye destek istedi. Amaçlarının memlekete en güzel şekilde hizmet ederek Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu ifade eden Unat, seçilmesi durumunda esnaflarla iç içe olacağını belirtti. 24 Haziran’daki seçimlerin çok büyük öneme sahip olduğunu aktaran Unat, Türkiye’nin yeni sisteme geçerek yolunan daha hızlı adımlarla devam edeceğini dile getirdi. AK Parti’nin Türkiye’ye büyük hizmetlerde bulunduğunu anlatan Unat, AK Parti içindeki hiç kimsenin koltuk sevdalısı olmadığını amaçlarının vatana ve millete hizmet etmek olduğunu kaydetti. AK Partinin bir dava partisi olduğunu belirten Unat, seçilmemesi durumunda partiye gönülden hizmet edeceğini söyledi.

Unat’a yakından ilgi gösteren esnaflar ise, Unat’a başarılar diledi.