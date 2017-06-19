Esra Tüfenkci yardıma muhtaç ailelerin dertlerine ortak oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bayan Tüfenkci bu kapsamda Şehit Fevzi Mahallesi ve Çarmuzu Mahallesinde ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek, ailelerle yakından ilgilendi. Ziyaretleri esnasında erkek çocuklara oyuncak araba, kız çocuklara ise oyuncak bebek dağıtan Tüfenkci, maddi imkanı bulunmayan ailelerin sorunlarıyla ise yakından ilgileneceklerini belirtti.

Taştepe’de iftar sevinci

Bakan Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Şehit Fevzi ve Çarmuzu Mahallelerinde ziyaretlerini tamamladıktan sonra Taştepe Mahallesinde ikamet eden Ahmet-İmmihan Arıkan çiftinin evinde ailenin iftar sevincini paylaştı. Maddi imkanı bulunmayan Arıkan ailesinin sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tüfenkci’ye Vali Mustafa Toprak’ın eşi Selime Toprak ve AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan eşlik etti.