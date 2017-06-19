Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 17:07

Esra Tüfenkci yardıma muhtaç ailelerin dertlerine ortak oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci Malatya’da yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek, dertlerine ortak oldu.

Esra Tüfenkci yardıma muhtaç ailelerin dertlerine ortak oldu

19 Haziran 2017 17:07


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bayan Tüfenkci bu kapsamda Şehit Fevzi Mahallesi ve Çarmuzu Mahallesinde ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek, ailelerle yakından ilgilendi. Ziyaretleri esnasında erkek çocuklara oyuncak araba, kız çocuklara ise oyuncak bebek dağıtan Tüfenkci, maddi imkanı bulunmayan ailelerin sorunlarıyla ise yakından ilgileneceklerini belirtti.



Taştepe’de iftar sevinci


Bakan Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Şehit Fevzi ve Çarmuzu Mahallelerinde ziyaretlerini tamamladıktan sonra Taştepe Mahallesinde ikamet eden Ahmet-İmmihan Arıkan çiftinin evinde ailenin iftar sevincini paylaştı. Maddi imkanı bulunmayan Arıkan ailesinin sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tüfenkci’ye Vali Mustafa Toprak’ın eşi Selime Toprak ve AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!