Ev faresi yakayı ele verdi

Malatya’da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli polisin çalışması ile yakalandı.

Kentte 5 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan operasyon ile yakalanan H.B.B hırsızlık şüphelisi sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Zanlının çaldığı TV, tablet gibi eşyalar ise işlemlerin ardından müştekilere teslim edildi.