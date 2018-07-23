Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi’nde 75 yaşındaki Şevki Haznedaroğlu’na ait kerpiç eve yılan girdi. Ev sahibinin durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için çalışma başlattı. Evin odasında bir dolap içerisinde görülen yılan, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalanarak dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri yılanı zarar vermeden uzak bir bölgede doğaya salarken, ev sahibi evlerine giren zehirli yılanın yakalanmasında emeği olan itfaiye erlerine teşekkür etti.