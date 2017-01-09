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09 Ocak 2017 11:06

Evi yanan Mersedes Kadir’e yardım yağıyor

Evi yanan Mersedes Kadir’e yardım yağıyor

09 Ocak 2017 11:06

Evinde çıkan yangında eşyaları yanan Malatya’nın renkli siması ‘Mersedes Kadir’ olarak tanınan Fatih Kaydı’ya yardım yağıyor.
Yangın haberinin basında yer almasının ardından başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ak Parti İl Başkanlığı ve hayırsever vatandaşların yardım eli uzattığı Mersedes Kadir’e yeni ev eşyaları ve takım elbise alınacağı ifade edildi.
Süslediği uzun bir tahtayı araç kullanır gibi bacaklarının arasına alıp Malatya sokaklarında gezdiği için adı ‘Mersedes Kadir’ olarak kalan Fatih Kaydı’nın Tecde’de bulunan evinde önceki gün elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen bir yangın çıkmıştı.
Yangında eşyalarını kaybeden Mersedes Kadir, Mahalle Muhtarı Ali Yiğit aracılığıyla yetkililere seslenip yardım istemişti. Takım elbiselerine olan ilgisiyle bilinen Mersedes Kadir, yardımseverlerden kendisine takım elbisesi almalarını da istemişti.
Haberin duyulmasının ardından Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit’e ulaşan yardımseverlerin her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ilettikleri belirtildi.
“Malatya’nın değeri olan Kadir’e yapılan yardımlar yüreğimizi okşadı”
Muhtar Yiğit, Mersedes Kadir’in mağduriyetinin giderilmesi için büyük bir dayanışma örneğinin sergilendiğini ifade ederek, “Baştan Yeşilyurt Belediyemiz ve Ak Parti teşkilatı olmak üzere hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği ortaya koyuldu. Yeşilyurt Belediyemiz Kadir’in eşyalarını alacak. Vatandaşlar takım elbise alacak. İl Başkanımız Hakan Kahtalı her türlü ihtiyacını karşılamak için hazır olduklarını ifade etti. İşte biz böyle bir toplumuz. Malatya’nın değeri olan Kadir’e yapılan yardımlar yüreğimizi okşadı gerçekten” diye konuştu.



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