Evkur Yeni Malatyaspor 3’te 3 peşinde

Lige Göztepe ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor deplasmanından da 3 puan çıkararak, yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, cumartesi günü 21.45’de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Sezona iyi bir başlangıç yapan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu Kayserispor deplasmanından da 3 puan çıkararak, galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Sezona 1 galibiyet, 1’de beraberlikle başlayan Kayserispor ise saha ve seyirci avantajını kullanarak, ikinci galibiyetini almak istiyor.

İki ekibin beşinci randevusu

Evkur Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, tarihlerinde daha önce dört kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekipler, cumartesi günü beşinci kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip daha önce 3.Lig ve Süper Lig’de karşı karşıya geldi. 1998-1999 sezonunda 3.Lig’de Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanırken, ligin ikinci yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşması Kayserispor 2-1 kazandı.

İki takımın yolları bu kez Süper Lig’de kesişti. Geçen sezon ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı ise 3-2 üstün tamamladı.

Sezona iyi başladılar

Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor, ilk iki haftada 6 puan toplarken, Kayserispor ise hanesine 4 puan yazdırdı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 yenmeyi başardı.

Ligin ilk haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek, yeni sezona 3 puanla başlayan Kayserispor ise ikinci haftada deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

İstatistikler

Kayserispor ve Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’de ilk kez geçen sezon karşılaştı. İki maçta da gülen taraf Evkur Yeni Malatyaspor oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezonun son maçından itibaren üç maçlık galibiyet serisi yaşıyor. Geçen sezonun son maçındaki galibiyette, Malatya ekibinin rakibi Kayserispor’du. Evkur Yeni Malatyaspor’un bu seriden önce oynadığı dokuz lig maçında ise tek galibiyeti bulunuyordu (3B 5M).

Sezonun ilk iki maçında yenilmeyen Kayserispor (1G 1B); önceki sezonun son beş maçını kaybetmişti.

Ertuğrul Sağlam ve Erol Bulut teknik direktör olarak ilk kez Süper Lig’de karşı karşıya gelecek.

Kayserispor bu sezon Süper Lig’de en fazla isabetli pas atan takım (940); Yeni Malatyaspor ise en az atan ikinci takım (464).

Süper Lig’in ilk iki haftasında rakip ceza sahasında topla en az buluşan takım Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Ancak Yeni Malatyaspor, ilk iki haftada ceza sahasından en fazla gol bulan üçüncü takım konumunda (4, Kasımpaşa ile birlikte).

Kayserispor bu sezon Süper Lig’de henüz gol yememiş olan tek takım.

Umut Bulut Süper Lig’de iç sahada forma giydiği son 10 maçta altı gol attı.

Danijel Aleksic, Süper Lig kariyerinde forma giydiği iki maçta üç gole katkıda bulundu.