Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:02

Evkur Yeni Malatyaspor 6 ismi göndermeyi planlıyor

Devre arası transfer çalışmalarına başlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da gönderilmesi düşünülen futbolcuların isimleri netleşti.

Evkur Yeni Malatyaspor 6 ismi göndermeyi planlıyor

26 Aralık 2017 13:02


Transfer görüşmelerine dün resmen başlayan Malatya temsilcisinde ilk gündemin gönderilecek futbolcular olduğu ve bu isimlerin kimler olacağına karar verildiği belirtildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Issiar Dia, Sadio Diallo, Fabian Farnolle, Nacer Barazite, Murat Akça ve lig devam ederken kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan’ı gönderme kararı alan yönetimin, bu isimleri zarar etmeden elinden çıkarmanın formülünü aradığı öğrenildi.



Bulut’tan Yalçın Ayhan için olumsuz rapor


Bu arada son günlerde affedileceği yönünde haberler çıkan defans oyuncusu Yalçın Ayhan için bu yönde bir kararın alınmasının söz konusu olmadığı belirtiliyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un disiplinsiz davranışlarını gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Yalçın için yönetime olumlu rapor vermediği ve ikinci yarıda kesinlikle kadro düşünmediğini ilettiği ifade ediliyor.


Tecrübeli futbolcunun ise devre arasında Alanyaspor ve Osmanlıspor’dan gelen transfer tekliflerini değerlendireceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    10°C
  • Çarşamba
    Sisli
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç