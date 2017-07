Evkur Yeni Malatyaspor alt yapı seçmeleri tamamlandı

Murat Uçkun nezaretinde gerçekleştirilen seçmelere, bin 100 sporcu katıldı. Seçmelere Hakkari, Siirt, Şırnak, Van gibi doğu illerinden de bir çok katılımın olduğu gözlendi.

4 gün süren taramalarda 12 yetenekli genç, çeşitli yaş kategorilerine göre alt yapı bünyesine dahil edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Sorumlusu Mehmet Maden, basın sözcüsü Erdal Gündüz, tesislerden sorumlu yönetici Müslüm Boztaş da seçmeleri yakından takip etti. Alt yapı hocalarından seçmeler hakkında bilgi alan sorumlu yönetici Mehmet Maden, tesislerle ilgili müjde vererek, Yeni Malatyaspor’un Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bütün gençlere yönelik bir alt yapı olacağını söyledi.

“4 gün olmasına rağmen talep baya yoğundu”

Seçmelerde böyle yoğun bir taleple karşılaşacaklarını beklemediklerini ifade eden Maden, “İki gün öncesinden haber vermemize rağmen yaklaşık bin 100 civarında sporcu geldi. Siirt’ten, Hakkari’den Türkiye’nin her yerinden oyuncu var. 10-12 tane hocaların tespit ettiği oyuncular var. 4 gün olmasına rağmen talep baya yoğundu. Bunu sürekli devam ettirip her sene buradan sekiz- on futbolcuyu çıkarıp, alt yapıya kazandırırsak kulübümüz asıl amacına o zaman ulaşmış olur. Tabi en önemlisi tesis. Tesis çalışmalarımız var onu da bitirince inşallah gerçek bir alt yapımız o zaman olacak. Şimdi işin açıkçası bu işler çok basit. Bizim sağlam bir alt yapı tesisimiz olsa Doğu’nun göz bebeği burası, başkenti burası. Oyuncu Hakkari’den kalkıp İzmir Altınordu’ya gidiyor yol bilmiyor, yordam bilmiyor. Burası her kapıya açık. Herkes buradan geçer. Yeter ki biz burada işimizi düzgün yapalım” dedi.

“Betonlaşmış sentetiği 1 haftaya kadar sökebiliriz”

Alt yapı tesislerinin geri dönüşümü için de umut vaat edici açıklamalarda bulunan Maden, “Biliyorsunuz A takım tesisini yıkacağız ondan dolayı yeni tesise geçince orayı da faaliyete geçirince üst tarafta bulunan tesisi alt yapıya kazandıracağız. Buranın sentetiğini değiştireceğiz, bir çalışmamız var, başkanla istişare ettik, alt yapıyı Yeşiltepe’ye taşırsak, bu betonlaşmış sentetiği 1 haftaya kadar sökebiliriz. Mevcut binayı yıkacağız iki katlı kısa sürede, bir sene içerisinde burada oyuncuları barındırmak için öyle bir çalışmamız var. İşimiz yoğun sadece burası değil, yeni çıktık sezon zor transferlere yoğunlaştık önce tabiî ki A takım. A takımı kuralım bu ligde kalıcı bir takım yaratalım öncelikle. Allah’ın izniyle hem bunu destekler alt yapıya devam ederiz”