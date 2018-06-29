Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısı il dışında da seçme yapacak

Alt yapı Sorumlusu Murat Uçkun, il dışında da seçmeler yapacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı altyapıda seçmeler devam ediyor. Seçmeler hakkında konuşan altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun "Dün 110 gencin katılımıyla 2000-2001 doğumluların seçmelerini tamamladık. Bugün de yaklaşık 100 genç arkadaşımızın katılımıyla 2002-2003 doğumluların seçmelerini yapıyoruz. Türk futboluna ve Yeni Malatyaspor’umuza oyuncu kazandırmak adına bu seçmeler büyük önem teşkil ediyor. Malatya’daki seçmelerimizi yarın 2004-2005 doğumlu gençlerimizin seçmeleriyle tamamlayacağız. İl dışında da seçmelerimiz olacak. Birkaç gün içinde il dışı seçmelerimizin detaylarını paylaşacağız" diye konuştu.