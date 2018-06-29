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29 Haziran 2018 17:50

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısı il dışında da seçme yapacak

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısında seçmeler devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısı il dışında da seçme yapacak

29 Haziran 2018 17:50

Alt yapı Sorumlusu Murat Uçkun, il dışında da seçmeler yapacaklarını söyledi.


Sarı-kırmızılı altyapıda seçmeler devam ediyor. Seçmeler hakkında konuşan altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun "Dün 110 gencin katılımıyla 2000-2001 doğumluların seçmelerini tamamladık. Bugün de yaklaşık 100 genç arkadaşımızın katılımıyla 2002-2003 doğumluların seçmelerini yapıyoruz. Türk futboluna ve Yeni Malatyaspor’umuza oyuncu kazandırmak adına bu seçmeler büyük önem teşkil ediyor. Malatya’daki seçmelerimizi yarın 2004-2005 doğumlu gençlerimizin seçmeleriyle tamamlayacağız. İl dışında da seçmelerimiz olacak. Birkaç gün içinde il dışı seçmelerimizin detaylarını paylaşacağız" diye konuştu.




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