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16 Haziran 2017 15:55

Evkur Yeni Malatyaspor, alt yapısı umut vaat ediyor

Süper Lige çıkan Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısı da gelecek adına umut vaat ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, alt yapısı umut vaat ediyor

16 Haziran 2017 15:55

Yetenekli gençlerin kazandırıldığı alt yapıya son olarak izlenen 5 bin sporcudan 23’ü çağrıldı.


Geçen sezon U21 Ligi’nde şampiyonluğu son haftalarda kaçıran sarı-siyahlı alt yapı, A takıma da birçok futbolcu kazandırdı.


Murat Uçkun idaresindeki alt yapı önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayarak, Malatya genelinde 5 bin kişiyi taramaya aldı ve 23 genci alt yapıya kazandırdı.



“Burayı üreten bir fabrika gibi kullanmalıyız”


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, “2016-2017 sezonunda akademi ligleri ve yerel ligler dahil toplam 200 resmi müsabaka oynadık. Bu çok yüksek bir rakam diye düşünüyoruz. İnşallah bu performansımız bu sene de artarak devam edecek. Çünkü ne kadar çok müsabaka oynanırsa, o kadar çok deneyim kazanılır. Bu sezon toplam 42 ilköğretim okulunu taradık. Toplamda 5000 civarda öğrenci denemeye aldık. Bunların içinde 23 tane çocuğu bünyemize kattık. Ayrıca amatör takımları da izleyerek, yetenekli futbolcuları bünyemize katacağız. 2016 -2017 sezonu alt yapı anlamında bizim için verimli geçti. Bu arada U-13 takımımız yerel ligde şampiyon olup Kahramanmaraş gruplarında final oynadı. Tabi bu iş bir ekip işi. Biz burada alt yapı hocaları olarak bir ekip ruhuyla verimli işler yapma çabasında olduk her zaman. Bundan sonraki süreçte burayı üreten bir fabrika gibi kullanmalıyız. İnşallah alt yapıya önem veren A takımın yeni hocası Ertuğrul Sağlam ile de daha verimli işlere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.




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