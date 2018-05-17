Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı gelecekten umutlu

Yapılan yatırımın verilen emeğin meyvesini çok yakın zamanda göreceğimize inanıyorum” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni tesislerinde İHA’ya açıklamalarda bulunan Doğandemir, bu sene 3. Lig’e yükselen Adıyamanspor’a pilot takım teklifinde bulunduklarını kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor altyapısından önümüzdeki yıllarda profesyonel liglerde forma giyebilecek çok sayıda futbolcunun yetişmeye başlayacağını düşündüğünü ifade eden Doğandemir, “Altyapıya yapılan yatırım meyvesini çok yakın zamanda verecek. Altyapı sorumlumuz Mehmet Maden ve sportif direktörümüz Ali Ravcı, 3. Lig’e yükselen Adıyaman takımıyla görüşme halindeler. Yakın bir il olması sebebiyle orayı pilot takım haline getirerek U21 takımında yaşı dolmuş çocuklarımızı kiraya vererek gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Kamuoyunun yakından tanıdığı Burak Kavlak, Furkan Pekşen, Samet Damlu, Furkan Yiğit ve İsmail Baran Karakoç gibi çocuklarımızı sözleşmelerini yaparak kiralık olarak göndermeyi planlıyoruz. Bu yıl Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Pütürge Belediyespor’a da başkanımızın belirttiği gibi aynı şekilde destek vereceğiz. Malatya’da bir takımın artık 3. Lig’e çıkması zorunlu hale geldi. Büyükşehir olmuş bir il için pilot takıma mutlaka sahip olmamız lazım. Bu şehrin artık ikinci profesyonel takıma ihtiyacı var. Malatyalı genç futbolcuların bir seviyeye gelmeleri için artık Yeşilyurt ya da Pütürge takımlarının 3. Lig’e yükselmesi lazım. Bu takımların başarılı olmaları için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

“Oyuncuların gelişimlerinde emeği var”

Türkiye Finallerine katılan U14 takımının bu sezon sergilediği performansın göğüslerini kabarttığını dile getiren Doğandemir, “Ligde iyi bir performans sergilediler. Sezonu 50 puan üzerinde Tabzonspor’un ardından 2. sırada tamamladılar. Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdiler. Çocuklarımız Trabzonspor, Bursaspor ve Altınordu takımlarıyla aynı grupta mücadele ettiler. Talihsiz şekilde iki maçı kaybedip son müsabakada berabere kaldılar. Bizim için alınan sonuçlardan ziyade takımımızın bu başarıyı gösterip şampiyonaya katılması önemliydi. Oyuncuların gelişimlerinde emeği olan Tuncay Selçuk ve Murat Uçkun’a teşekkür ediyorum. Geçen yıl U13 kategorisinde Malatya’da bizleri en iyi şekilde temsil etmişlerdi. Kahramanmaraş’ta finalde elenmişlerdi. Tuncay hocamız yaz kış demeden çocuklarla birebir ilgilenerek onların gelişimine katkı sağlıyor” diye konuştu.