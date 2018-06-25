Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı seçme yapacak

Kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisi Mehmet Maden yaptığı açıklamada yetenekli gençleri keşfetmek için geniş kapsamlı bir seçme yapacaklarını ifade etti.

Sarı-kırmızılı kulüp bünyesinde 2000-2001-2002-2003-2004 ve 2005 doğumluları kapsayan oyuncu seçmeleri yapılacak. Seçmelerin 2000 ve 2001 doğumlular için 27 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’te, 2002 ve 2003 doğumlular için 28 Haziran Perşembe günü saat 14:00’te, 2004 ve 2005 doğumlular için ise 29 Haziran Cuma günü yine saat 14:00’te yapılacağı açıklandı.

“Güzel işler yapmaya başladık”

Kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisi Mehmet Maden yaptığı açıklamada, yetenekli gençleri keşfetmek için geniş kapsamlı bir seçme yapacaklarını ifade etti.

Maden, Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı olarak kendi öz kaynaklarını kullanan bir duruma geldiklerini kaydederek, “Evkur Yeni Malatyaspor altyapısı olarak son dönemlerde büyük bir atılım içerisindeyiz. Hem tesisleşme hem de sporcu kaynağı oluşturma adına güzel işler yapmaya başladık. İnşallah bu tablo katlanarak devam eder. Bu anlamda kendi öz kaynaklarımızı oluşturmak için geniş kapsamlı bir seçme yapacağız. Seçmelerimiz Orduzu Pınarbaşı sentetik sahada yapılacaktır. Servisimiz 13:45’te Eski Belediye önünden kalkacaktır” diye konuştu.