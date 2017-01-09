Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampını Çarşamba günü tamamlayacak

TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un Antalya’da devam eden ikinci yarı hazırlıkları çarşamba günü sona erecek.

Antalya’da 10 gün süren bir kamp süreci geçiren sarı-kırmızılılar, perşembe günü Malatya’da toplanarak Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Antalya kampı çerçevesinde bir hazırlık müsabakası oynadı. Giresunspor’u 2-1 mağlup eden Malatya ekibinde ortaya konan futbol ikinci yarı öncesi beğeni topladı.



Ara transferde iki oyuncu alındı

Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasında kadrosuna iki futbolcu takviye etti. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor’dan defans oyuncusu Sezer Özmen ve Antalyaspor’da forma giyen forvet Ahmet Aras’ı kadrosuna kattı.



“İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz”

Teknik Direktör İrfan Buz, kamp çalışmalarıyla ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada verimli bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Buz,”10 gün süren kampımız oldukça faydalı geçti. Bu süreçte bir de hazırlık müsabakası oynadık. Takım olarak ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandığımıza inanıyorum. İkinci yarının ilk maçı Sivasspor ile. Oldukça zor geçeceği muhtemel görünen müsabakayı kazanıp, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



"Arayışlarımız var, bekleyip göreceğiz”

Buz, transferde kadrolarına iki oyuncu dahil ettiklerini anımsatarak, “Transferde kadromuza iki oyuncu kattık. Bu oyucuların bize fayda sağlayacağına inanıyorum. Tabi transfer dönemi devam ettiği müddetçe her an oyuncu alabiliriz. Arayışlarımız var, bekleyip göreceğiz” diye konuştu.