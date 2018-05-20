Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 14:14

Evkur Yeni Malatyaspor Aytaç Kara ve Doria’ya teşekkür etti

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da kiralık oyuncular Aytaç Kara ve Matheus Doria ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Aytaç Kara ve Doria’ya teşekkür etti

20 Mayıs 2018 14:14


Sezon başında Trabzonspor’dan kiralanan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Marsilya’dan yine kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı Matheus Doria ile sözleşme yenilemeyecek olan sarı-kırmızılı kulübün, iki oyuncuyu da teşekkür ettiği bildirildi. Takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ortaya koyduğu disiplinsiz tavırlarla dikkatleri çeken eden Aytaç Kara, ligin son maçı olan Kayserispor müsabakasının ardından sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayınladı.


Mesajında Malatyaspor camiasına teşekkür eden Aytaç, sarı-kırmızılı kulüple güzel bir sezon geçirdiğini paylaştı.


Devre arasında büyük beklentilerle Fransa’nın Marsilya takımından transfer edilen, ancak sezon içerisinde bekleneni veremeyen Matheus Doria ile de yeni sezon sözleşme yapılmayacağı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç