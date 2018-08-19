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19 Ağustos 2018 16:53

Evkur Yeni Malatyaspor Azubuike’ye veda etti

Evkur Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike Mısır takımlarından Pyramids FC’ye transfer oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Azubuike’ye veda etti

19 Ağustos 2018 16:53


Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen Nijeryalı Azubuike, Mısır takımlarından Pyramids FC ile her konuda anlaştı. Kulüplerin de anlaşmasıyla birlikte transfer gerçekleşti.



Kulüpten teşekkür mesajı


Evkur Yeni Malatyaspor kulübü, sarı-kırmızılı takımın formasını başarıyla terleten Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike için teşekkür mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Okechukwu Azubuike’ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.



87 karşılaşmaya çıktı


1997 Nijerya doğumlu olan Azubuike, 2015-2016 sezonunda Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer oldu. Spor Toto 1. Lig’de ilk senesinde 27 karşılaşmada 2 bin 70 dakika görev alan başarılı futbolcu, 1. Lig’de ikinci sezonunda 29 karşılaşmada 2 bin 487 dakika görev yaptı.


Spor Toto 1 .Lig’deki performansıyla göz dolduran Azubuike, Spor Toto Süper Lig’deki ilk sezonunda da performansıyla dikkat çekti.


Nijeryalı orta saha oyuncusu, Süper Lig’de 27 karşılaşmada 2 bin 217 dakika görev yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor ile Spor Toto 1.Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselme başarısını gösteren Azubuike, sarı-kırmızılı formayla toplamda 87 karşılaşmaya çıktı.




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