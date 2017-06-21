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21 Haziran 2017 16:08

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’un Başkanı Adil Gevrek transferdeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten transfer açıklaması

21 Haziran 2017 16:08

Golcü Kweuke ile her konuda anlaşmamıza rağmen bu transferi şimdilik bekletme kararı aldık. Fransız Sylvain Marveaux çok istediğimiz bir oyuncu idi ama kulübü ile yeniden anlaştı" dedi.


Transferdeki gelişmeler ve takımdaki son durumla ilgili İHA’ya konuşan başkan Gevrek, iyi bir takım kuracaklarını belirtti. Transfer çalışmaları kapsamında Çaykur Rizespor’lu Kweuke ile her konuda anlaşmalarına rağmen bu transferi şimdilik bekleteceklerini ifade eden Gevrek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Çaykur Rizespor’lu Kweuke ile her konuda anlaşmamıza rağmen bu transferi şimdilik bekletme kararı aldık. Bunun dışında Fransız orta saha oyuncusu Sylvain Marveaux’yu çok istiyorduk ama maalesef kendisi, kulübü Lorient’te kalmayı tercih etti. Bu oyuncu gerçekten gelmesi halinde çok ses getireceğine inandığımız bir futbolcuydu. Bunun dışında Dia’yı imza için Türkiye’ye bekliyoruz. Camiamız rahat olsun, Süper Lig’deki ilk senemizde iyi bir kadro kuracağız" dedi.



"Türkiye’de örneğine az rastlanır bir tesis projesi oldu"


Gevrek, mevcut Nurettin Soykan Tesisleri’nin yıkılıp yerine yenisinin yapılması noktasında da önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Nurettin Soykan Tesisleri ile alakalı projemizi çizdirdik. Hakikaten Türkiye’de örneğine az rastlanır bir tesis projesi oldu. Bu projeyi 1 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Burada emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Öznur Çalık’a teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon yukarıdaki tesisi tamamlayarak oraya taşınmayı düşünüyoruz. Yeni tesisimiz ile ilgili projeyi kulübümüzün iftarında herkesle paylaşmak istiyoruz. Bu arada 23 Haziran Cuma günü bir iftar programı düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Gevrek, ayrıca Ertuğrul Sağlam ile gidecek kalacak futbolcuları da belirlediklerini paylaşarak, ilk etap kampına 14 futbolcuyla başlayacaklarını ifade etti.




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