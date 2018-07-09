Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek fikstürü değerlendirdi

Sonuç itibariyle her takımla karşılaşacağız. Hedefimiz ligi geçen sezonki bitirdiğimiz noktanın üzerinde bitirebilmek” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yeni sezon fikstürüyle ilgili İHA’ya değerlendirmelerde bulundu. Dengeli bir fikstür çektiklerini belirten Gevrek, “2018-2019 sezonu fikstürü tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuç itibariyle her takımla karşılaşacağız. Hedefimiz ligi geçen sezonki bitirdiğimiz noktanın üzerinde bitirebilmek. Bakıldığında dengeli bir fikstür çektiğimizi söyleyebiliriz. Ligin ilk maçının deplasman olması, hemen ikinci haftası Fenerbahçe’nin Malatya’ya gelecek olması bunu gösteriyor. Tabi geçen seneden daha zorlu bir ligin bizi beklediği aşikar. Takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme adına görüşmelerini sürdürüyor. Umarım bizim için geçen sezondan daha iyi bir sezon olur” dedi.

“Orta sahaya, forvete ve savunmaya transfer düşünüyoruz”

Gevrek, takıma birkaç takviye daha yapacaklarını da belirterek, “Transferde son olarak Ömer Şişmanoğlu’nu kadromuza kattık. Kendisi kalitesini ispatlamış bir arkadaşımız. Bize faydalı olacağı kanısındayım. Tabi bunun dışında da transferler yapacağız. Orta sahaya, forvete ve savunmaya transfer düşünüyoruz. Bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz isimlerle anlaşmak istiyoruz” diye konuştu.

“Kampımız gayet verimli geçiyor”

Gevrek, takımın kampını ziyaret ettiğini de paylaşarak, şunları söyledi:

Takımımız şu an Bolu’da gayet güzel bir ortamda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdiye kadar kampımıza katılmayan 2 oyuncumuz var. Bu oyunculardan Khalid bilindiği gibi milli takımdan dolayı bir tatil süreci yaşayamamıştı. Michael Pereira da yeniden anlaşabilmek için sunduğumuz teklifi değerlendiriyor. Bunun dışında gayet verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim.”