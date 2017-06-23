Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’ten taraftara müjde

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları sürerken, Kulüp Başkan Adil Gevrek takımdaki son gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bizimki de o hesap”

Transferde önemli isimler ile imza aşamasında olduklarını belirten Gevrek, “Transfer dönemlerinde renklerine gönül verdiği takımın taraftarları dört gözle transfer bekler, aklıselim yönetimler ise en katkı sağlayacak oyuncuyu nasıl ederim de biraz daha aşağı fiyata transfer ederim, bunun hesabını yapar. Bizimki de o hesap. Ama taraftarlarımız rahat olsun. İnşallah hayal ettikleri takımı oluşturacağız. Tabi bazen üzerinde durduğumuz futbolcuların isimlerini paylaşamıyoruz. Bu durum transferde sessiz kaldığımız anlamına gelmesin. Transfer dönemlerinde futbolcu isimleri bir kulüple duyulmaya başladığı an hemen değeri ikiye katlanır. O yüzden camiamız, taraftarımız bize güvensin. Aldığımız ve alacağım isimler oldukça kaliteli ve bize katkı sağlayacak isimler. Süper Lig’deki ilk senemizde herkesin saygı duyacağı bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bir spor kulübü, tesis yatırımları ve kurumsal yapısı ile fark oluşturur”

Gevrek, tesisleşme noktasında önemli adımlar attıklarını da paylaşarak, şunları söyledi:

“Bir spor kulübü, tesis yatırımları ve kurumsal yapısı ile fark oluşturur. Biz de Süper Lig’deki ilk senemizde hem sportif başarı hem de tesisleşme noktasında önemli adımlar atıyoruz. Başkaları gibi ‘Bu sene bekleyelim, takımı ligde tutalım’ gibi bahanelerin arkasına sığınacak değiliz. Tesisleşme futbolcu transferinden çok daha önemli. Bu noktada bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Öznur Çalık’a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni tesisimizin projesi hazırlandı ve teslim edildi. Allah kısmet ederse bu seneyi antrenman sahalarının yanındaki kullanılmayan tesiste geçirmeyi ve 1 sene içinde de yeni tesisimize taşınmayı planlıyoruz.”