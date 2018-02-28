Evkur Yeni Malatyaspor baskıdan kurtuldu

Takım arkadaşlarım ve ben hiçbir zaman az ile yetinmedik, önümüzde daha 11 maç var. Bu maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacağız” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve defans oyuncusu Matheus Doria önemli açıklamalarda bulundu. Kalan 11 maça aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını kaydeden Aytaç, “Karabükspor’u maçtan önce küçümsemeden çalıştık. Futbolda zaten rakiplerinizi küçümseyemezsiniz. Saha içerisinde çetin mücadeleler yaşanacağını biliyorduk. Gerçekten iyi top oynuyorlar. Bu tür maçlar rakibiniz rahat olduğunda her zaman çok zor geçer. Müsabakanın üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyorum. Kazandığımız 3 puanı bütün camiamıza armağan ediyorum. Oradaki futbolcu arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bu kadar olumsuzluklara rağmen kendileri ve takımları için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Alın teri akıtıp emek veriyorlar. Onlara kalan maçlarında başarılar diliyorum. Bundan sonra karşılaşacağımız rakiplerin önünde daha rahat top oynayacağız. Takım arkadaşlarım ve ben hiçbir zaman az ile yetinmedik. Önümüzde daha 11 maç var. Bu maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Hocalarımız, oyuncu arkadaşlarım ve ben hiçbir maça disiplinsiz şekilde çıkacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu.

“Bu tür şeyler saha içerisinde kalır”

Aytaç, geçen haftaki Kardemir Karabük maçında Adem Büyük ile müsabakanın son dakikasındaki bir pozisyon sonrası yaşadıkları olayı da anlatarak, şunları söyledi:

“Maç içerisinde rakipten önde olduğunuzda ister istemez oyuncular arasında kopukluklar olabiliyor. Bu sadece bizim takımımız için geçerli değil diğer takımlar içinde geçerlidir. Karabükspor maçının sonlarına doğru 3-0’ın rahatlığı oldu. Sonlara doğru toparlamaya çalıştık. Bundan ziyade geride kalan 80 dakikayı değerlendirmek lazım. Kötü olanı değil iyi olanı her zaman örnek almak lazım. Maçın bitiminden önceki son pozisyonda ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Bu tür şeyler saha içerisinde kalır. O anda futbolcular üzerindeki gol atma isteği her zaman öne çıkar. Skora katkı sağlama isteği ister istemez hırs oluşturuyor. Maç bittikten sonra soyunma odasına girdiğimizde hep birlikte omuz omuza ve kol kolaydık. Bizim aramızda hiçbir zaman sıkıntı olmaz. İnşallah Malatya’yı daha iyi seviyelere taşırız.”

“Beni isteyen takımlar vardı, Malatya’yı tercih ettim”

Sezon başında başka kulüplerin de kendisini istemesine rağmen Malatya’yı tercih ettiğini söyleyen genç futbolcu, “Sezon başında sadece beni isteyen takımlar vardı, Malatya’yı tercih ettim. Çünkü burada daha çok forma şansı bulup katkı sağlayacağımı düşündüm. Allah’a şükür her şey yolunda gidiyor. Hem kendim için hem takımım için iyi işler çıkarıyoruz. Taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. Oynadığımız maçlarda bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Karabükspor maçında boşluklar vardı ama bunlar olabilir. Bizleri destekleyip sahip çıkıyorlar. Onların bizi sahiplenmelerini karşılıksız bırakmadığımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızda karakterli oyuncular var. Geleceğim ile ilgili planlarım elbette var. Ama acele ile verdiğim kararlarım olmadı. Önümüzde daha uzunca bir süre var. Bütün aklım ve kalbim ile Yeni Malatyaspor’a konsantre oldum. Bundan sonraki dönemde yine üzerine koyarak yoluma devam etmek istiyorum. Konyaspor maçı kendi taraftarı önünde zor bir maç olacak. Bulundukları konumu hak etmediklerini düşünüyorum. Pazar günü sahaya çıkıp iyi mücadele ettikten sonra sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Doria: “Takımım adına maçtaki ilk golü attığım için çok sevinçliyim”

Defans oyuncusu Matheus Doria ise geçen hafta gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi. Doria, “Takımım adına maçtaki ilk golü attığım için çok sevinçliyim. Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Sahaya çok iyi şekilde konsantre olarak çıktık ve kazandık. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oynadığım bölgedeki takım arkadaşlarım kıymetli oyuncular. Formayı onlara vermemek için antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edeceğim. Bunun için çok çalışıyorum. Neticede son karar hocamızın onun alacağı kararlara saygı duyarız. Takımdaki geleceğim ile alakalı henüz bir şey düşünmüyorum. Ben sadece her hafta oynayacağımız maçlara odaklanıyorum. Sezon bittiği zaman masaya otururuz. Hem benim için hem takım için en iyisine karar veririz. Bu hafta dışarıda oynayacağız. Rakip ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Kazanmak için neler yapabiliriz onun kararını iyi vermeliyiz” diye konuştu.