Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 16:48

Evkur Yeni Malatyaspor, Berk Yıldız’ı Adana Demirspor’a kiraladı

Evkur Yeni Malatyaspor, kanat oyuncusu Berk Yıldız’ı Adana Demirspor’a kiraladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Berk Yıldız’ı Adana Demirspor’a kiraladı

13 Temmuz 2018 16:48


Yeni sezon transfer çalışmalarının başlaması ile birlikte hareketli saatlerin yaşandığı Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen sezon Elazığspor’dan transfer edilen Berk Yıldız, Adana Demirspor’a kiralandı.


Bugün Adana Demirspor’a imza atan genç futbolcu, ilk açıklamasında, yeni takımında başarılı olarak E.Y. Malatyaspor’a tekrar dönmek istediğini söyledi.


Yeni Malatyaspor camiasıyla vedalaşan Berk, “Bugün itibariyle Adana Demirspor’a kiralık olarak imza atmış bulunmaktayım. Kulübüm tecrübe kazanmam için böyle karar almış, ben de seve seve buraya geldim. Adana Demirspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah ben de bu kulüpte başarılı olur ve yeniden takımıma dönerim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç