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05 Temmuz 2017 13:50

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu kampında 4. günü geride bıraktı

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu kampı yoğun tempoyla devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu kampında 4. günü geride bıraktı

05 Temmuz 2017 13:50


Yaptığı transferlerle lige iddialı girmeye hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu Termal Tesisleri’nde devam eden kampta 4. gün geride kaldı. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenman yapan sarı-siyahlı ekibin yabancı oyuncuları da kampa katılmaya başladı. Kampa en son Nijeryalı Azubuike’nin katıldığı, Dialiba, Mba, Khalid ve Issam’ın ise bugün dahil olacakları belirtildi.


Çalışmalarda Ertuğrul Sağlam’ın yoğun antrenman programıyla göz açtırmadığı sarı-siyahlı oyuncuların, zaman zaman sıcak havadan dolayı zor anlar yaşadıkları ifade edildi. Kampın ilk 10 gününde yoğun tempoyla kondisyon depolayacak olan Malatya temsilcisi, sonraki süreçte ise hazırlık maçlarına ağırlık verecek.


Evkur Yeni Malatyaspor, 10 Temmuz’da Adana Demirspor, 13 Temmuz’da ise Kardemir Karabükspor ile hazırlık maçı oynayacak.


Bu arada kamptaki son durumla ilgili İHA’ya açıklamada bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yeni transferlerin de katılmasıyla birlikte daha verimli bir kamp dönemi geçireceklerini söyledi.



“Gelen ve giden oyuncular olacak”


Bolu’da günde çift antrenman temposuyla yeni sezona hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, “23 kişilik kamp kadromuzla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyoruz. Tabi transfer dönemi devam ettiği için henüz kadromuz tamamlanmadı. Gelen ve giden oyuncular olacak. Yeni transferlerin de katılmasıyla birlikte daha verimli bir kamp dönemi geçireceğiz. Burada takımımız için şartların gerçekten iyi olduğu, güzel bir ortam var. Hocamız nezaretinde güç arttırıcı çalışmalar yapıyoruz. Ayın 10’u ve 13’ü olmak üzere iki hazırlık maçı yapacağız. Bu maçlarda eksilerimizi daha net göreceğimize inanıyorum” dedi.




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