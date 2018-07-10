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10 Temmuz 2018 17:00

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampının sonuna geldi

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Bolu kampının sonuna geldi

10 Temmuz 2018 17:00

Kamp yaptığı Bolu’nun Karacasu beledisinde 10. günü geride bırakan sarı-kırmızılılar, yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı süren Adem Büyük’ün yer almadığı çalışmalara izinli olan Khalid Boutaib ile Michael Pereira da henüz katılmadı.


Kulüple sözleşmesi sona eren Michael Pereira’ya sarı-kırmızılı kulübün yeni bir teklif yaptığı, Fransız futbolcunun bu teklife vereceği cevaba göre kampa katılıp katılmayacağının belli olacağı ifade edildi.


Malatya ekibi, yarın yapacağı son çalışmanın ardından 10 günlük Bolu kampını tamamlayarak 2 günlük izne ayrılacak. Sarı-kırmızılı ekip, iznin ardından 14 Temmuz Cumartesi günü Topuk Yaylası’nda 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.



“Her yönüyle verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim”


Bu arada kampla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, Bolu kampının her yönüyle verimli geçtiğini ifade etti. Takım olarak yorucu bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Ravcı, “Kampımız şuan için sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Tek sıkıntımız Adem Büyük’ün talihsiz sakatlığı. Bununda dışına her yönüyle verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Hocamız nezaretinde güç depolamanın yanı sıra, oynadığımız hazırlık maçlarıyla da ne durumda olduğumu görme şansımız oldu. Bolu kampımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2 günlük iznin ardından Topuk Yaylasında ikinci etap çalışmalarımız start alacak. İnşallah orada da verimli bir süreç bekliyoruz” diye konuştu.




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