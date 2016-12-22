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22 Aralık 2016 17:09

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu’ya gitti

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu’ya gitti

22 Aralık 2016 17:09

Boluspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını bugün itibariyle noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde hava yoluyla aktarmalı olarak Bolu’ya gitti.
Malatya’da yapılan son çalışmada karşılaşmanın taktik anlayışı üzerinde duran Teknik Direktör İrfan Buz, hücum hattında Amutu’nun yokluğunda Sinan ve Eren’e şans tanıdı. Maç günü bu iki oyuncudan birinde karar kılacak Buz, takım savunmasının daha disiplinli yapılması için tüm oyuncuları tek tek uyardı.
Gerçekleştirilen son idmanın ardından kara yoluyla akşam saatlerinde Elazığ’a, oradan da 17.45 uçağıyla Ankara’ya giden sarı-kırmızılılar, başkentten kara yoluyla Bolu’ya geçti.

2 günlük kamp
Ahmet Burak ve Amutu’nun yer almadığı kafilede 21 oyuncu bulunuyor. Yarın Bolu’da kısa bir ter idmanı gerçekleştirip konakladığı Termal Otel’de kampa girecek Malatya ekibi, maçın ardından ise Bolu’da iki günlük bir kamp yapacak.



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