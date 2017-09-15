Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor maçında Ali Ravcı’ya emanet

haftasındaki Bursaspor maçına Sportif Direktör Ali Ravcı çıkaracak.

Zorlu karşılaşma öncesi yapılan son antrenmana alt yapı antrenörleri Murat Uçkun, Tuncay Selçuk, Engin Fırat ve Süleyman Kale ile birlikte çıkan Murat Ali Ravcı’nın Bursaspor maçında da kulübede olacağı belirtildi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan ve Sportif Direktör Ravcı’nın kısa bir toplantı yaparak futbolcuları Sağlam’ın istifasıyla ilgili bilgilendirdiği antrenmanda takım serbest çalıştı.

Kaptan Yalçın Ayhan’ın ısınma hareketleri yaptırdığı sarı-siyahlı oyuncular son bölümde ayak tenisi oynadı.