Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 13:51

Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor maçında Ali Ravcı’ya emanet

Ertuğrul Sağlam’ın istifasıyla hocasız kalan Evkur Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’in 5.

Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor maçında Ali Ravcı’ya emanet

15 Eylül 2017 13:51

haftasındaki Bursaspor maçına Sportif Direktör Ali Ravcı çıkaracak.


Zorlu karşılaşma öncesi yapılan son antrenmana alt yapı antrenörleri Murat Uçkun, Tuncay Selçuk, Engin Fırat ve Süleyman Kale ile birlikte çıkan Murat Ali Ravcı’nın Bursaspor maçında da kulübede olacağı belirtildi.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan ve Sportif Direktör Ravcı’nın kısa bir toplantı yaparak futbolcuları Sağlam’ın istifasıyla ilgili bilgilendirdiği antrenmanda takım serbest çalıştı.


Kaptan Yalçın Ayhan’ın ısınma hareketleri yaptırdığı sarı-siyahlı oyuncular son bölümde ayak tenisi oynadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç