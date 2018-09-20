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Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Evkur Yeni Malatyaspor, hafta sonunda sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam ediyor. Malatya temsilcisinde sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu dışında eksik bulunmuyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.


İdman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında ligdeki 5 haftanın en iyi oyununu oynadıklarını söyleyerek, "Oyun anlamında iyiydik. Golü yedikten sonra istediğim gibi oynamaya başladınız. Tabi ben bunu ilk dakikadan beri istiyordum. Bu şekilde devam etmeliyiz. 1. dakikadan itibaren kontrolü aldığımızda hızlı hücuma çıkıp, iyi pas yaparak, rakip kaleye gidip defansımızı da bugüne kadar yaptığımız gibi devam ettirip, önümüzdeki maçlardan puan çıkartmayı hedeflemeliyiz" dedi.

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