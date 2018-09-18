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Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.


Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 22 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri merkez gişelerde satılmaya başlandı. Biletler, yarın 09.00'dan itibaren ise Malatyapark AVM önü gişelerden satışa çıkacak.


Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şöyle:


"Batı Alt-60 TL, Batı Üst-40 TL, Doğu Alt-25 TL, Doğu Üst-20 TL, Güney Alt-15 TL, Güney Üst- 10 TL, Kuzey Alt-15 TL, Kuzey Üst-10 TL, Misafir-13 TL."

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