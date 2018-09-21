Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Malatya temsilcisi, Rizespor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı son çalışmayla tamamladı. Yarın oynanacak mücadelede ayağından ameliyat olan Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular görev alabilecek. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

İdman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında kötü skoru unutmaları gerektiğini söyleyerek, "O maçta iyiydik ama şans yanımızda değildi. Tabii bireysel hatalar da yok değildi. Yediğimiz iki gol de tamamen bireysel hatadan kaynaklanıyordu. Futbolda bunlar var. Şimdi yeni bir maç var önümüzde ve seyircimiz önünde kazanmaktan başka çaremiz yok” dedi.

22 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor müsabakasını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.