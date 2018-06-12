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12 Haziran 2018 21:19

Evkur Yeni Malatyaspor Danijel Alexsic ile sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, FC.

Evkur Yeni Malatyaspor Danijel Alexsic ile sözleşme imzaladı

12 Haziran 2018 21:19

St. Gallen takımının 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Danijel Alexsic’i renklerine bağladı.


Teknik Direktör Erol Bulut’un sezon devam ederken yardımcılarına izlettiği Danijel Alexsic bugün İstanbul’da sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzaladı.


Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Aytaç Kara’nın gitmesi, Azubuike’nin ise Fransa’dan gelen transfer teklifini olumlu değerlendirmesi üzerine harekete geçen Malatya ekibi, Danijel Alexsic’i kadrosuna kattı.


Orta sahada 10 numara pozisyonda oynayan Alexsic, geçen sezon ligde 28 kaçta 7 gol attı.




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