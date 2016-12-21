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21 Aralık 2016 17:38

Evkur Yeni Malatyaspor defans oyuncusu Sezer Özmen ile görüştü

Evkur Yeni Malatyaspor defans oyuncusu Sezer Özmen ile görüştü

21 Aralık 2016 17:38

TFF 1.Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, transfer görüşmeleri kapsamında Alanyaspor’dan ayrılan defans oyuncusu Sezer Özmen ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Devre arası transfer çalışmalarının startını veren sarı-kırmızılı yönetim, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Devre arası transfer sezonunun açılmasıyla birlikte 3 ya da 4 takviye yapmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, savunma takviyesi için ilk ismi seçti. Alanyaspor’dan bedelsiz olarak ayrılan defans oyuncusu Sezer Özmen’i kadrosuna dahil etmek isteyen Malatya ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla İstanbul’da masaya oturdu.
Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, tarafların düşünmek için zaman istedikleri ifade edildi. Futbola Bakırköyspor’da başlayıp daha sonra Beşiktaş altyapısına transfer olan Sezer Özmen, burada profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımda şans bulamayan genç oyuncu, Rizespor’a transfer oldu. Rize’nin ardından yarım sezon sezon Samsunspor’da oynayan, ardından da Fransa’nın Metz takımında forma giyen Sezer, daha sonra Alanyaspor’a imza attı. Antalya temsilcisinde beklediği şansı bulamayan genç futbolcu, kulüpten ayrılma kararı aldı.
Sezer Özmen, kulübünden ayrılma kararı aldı.



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