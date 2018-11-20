Evkur Yeni Malatyaspor eksik çalıştı

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Milli arayı kendi altyapısıyla oynadığı hazırlık müsabakasıyla değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcuların da iyileşerek takıma katılması yüzleri güldürdü.

Uzun bir süredir sakatlığı dolayısıyla takımdan ayrı kalan kaleci Ertaç Özbir, Malatya'ya dönerek salon çalışmalarına başladı. Tecrübeli kalecinin tedavisine Malatya'da devam edileceği kaydedildi. Ülkelerinin milli takımlarından bulunan Khalid, Farnolle, Aleksic ve Mina'nın katılmadığı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Kasımpaşa maçında da sürdürebilmeleri için iyi çalışmaları gerektiğini paylaştı.

Daha sonra pas çalışması ve taktik bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.